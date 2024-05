Miccichè (Lega giovani): "Fondamentale l’arrivo di 113,5 milioni di euro in Sicilia per contrastare la siccità"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una notizia importante per tutti i siciliani, grazie ai fondi ottenuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito della rimodulazione del Pnrr, che stanzia per il nostro Paese 1 miliardo di euro per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua e per la loro digitalizzazione e monitoraggio. Questo intervento permetterà di ridurre in modo significativo la dispersione di acqua potabile modernizzando, al contempo, le reti di distribuzione. A sottolinearlo è Giuseppe Miccichè, coordinatore della Lega Giovani in Sicilia: “Accogliamo questa buona notizia comunicata in una nota dal nostro coordinatore della Lega in Sicilia, il sottosegretario al Lavoro Sen. Claudio Durigon, evidenziando l'importanza di questi fondi, 113,5 milioni di euro, per affrontare il problema della dispersione idrica, soprattutto considerando il periodo di siccità che la regione sta attraversando. Questa è la dimostrazione dell’attenzione e dell’ascolto della Lega e del Ministro Salvini, per la nostra regione e per le esigenze dei territori. Rimaniamo, per noi che da sempre siamo vicini ai giovani agricoltori ed imprenditori – conclude Miccichè – disponibili ad ascoltare e farsi portavoce delle loro esigenze.