Miccichè: "Non lascio la Sicilia, mi dimetto dal Senato e rimango all'Ars"

"Domattina consegno le dimissioni dal Senato. Rimango in Sicilia e in quest'aula". Così il leader di Fi in Sicilia e deputato regionale, Gianfranco Miccichè, intervenendo all'Assemblea regionale siciliana. Miccichè era stato eletto sia per Palazzo Madama che per Sala d'Ercole durante le ultime elezioni nazionali e regionali, svoltesi entrambe lo scorso 25 settembre.

Al posto di Miccichè, in Senato approderà Daniela Ternullo, deputata dell'Ars nella precedente legislatura. Il coordinatore regionale degli azzurri ha anche spiegato che resterà a Sala d'Ercole "anche per difendermi", riferendosi al fatto che se avesse optato per il posto a Palazzo Madama il suo gruppo all'Ars, nato dalla scissione con i forzisti legati al presidente Renato Schifani, rischierebbe di essere sciolto perché rimarrebbero solo due deputati.