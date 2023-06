Miccichè: "Non lascerò mai Forza Italia, è casa mia"

"Il mio addio a Forza Italia? E’ una fake news. Una cosa che non avverrà mai. Forza Italia è la mia casa che io ho fondato. Toglietevelo dalla testa che io lasci”. Lo scrive in una nota l’ex presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.

Miccichè, 69 anni - fedelissimo di Berlusconi sin dai tempi di Publitalia 80 (la concessionaria pubblicitaria della Fininvest) - ha contribuito a fondare Forza Italia ed era diventato il vicerè dell'ex premier in Sicilia (titolo che ha perso dopo lo "strappo" con Schifani). Negli scorsi giorni, dopo la morte di Berlusconi, aveva sentenziato: "Non ci sarà più Forza Italia. Muore con Silvio. E' un fatto scontato. Il nostro non è un partito da congresso per sapere chi prende la direzione del partito. Assisteremo alla lite su chi è proprietario del simbolo, a chi non lo è, già so come andrà a finire...".

Poi il recentissimo flirt scoppiato con il sindaco di Taormina Cateno De Luca, al punto da fare pensare a una nuova alleanza politica (entrambi insieme contro Schifani). I due in questi giorni sono usciti allo scoperto dopo la bufera scoppiata all'Ars durante la seduta sul cosiddetto Collegato alla finanziaria. Adesso però Miccichè ci tiene a sottolineare: "Non lascerò mai Forza Italia".