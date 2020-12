Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Il messaggio di fine anno di Musumeci: "Dalla sofferenza passiamo alla stagione della speranza"

Il governatore traccia il bilancio dell'anno che sta per concludersi. "Non ci siamo mai fermati. Chiuderemo la lunga stagione del lavoro precario. A fine legislatura, 50 mila siciliani non saranno più condizionati da un lavoro senza certezza di futuro. La sfida più ambiziosa è di rendere l'isola competitiva e attrattiva"