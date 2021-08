Turismo post-Covid, Musumeci tra i relatori al Meeting di Rimini

Il governatore prenderà parte al dibattito "Riaprirsi al mondo in modo sicuro e sostenibile” con il ministro per il Turismo Massimo Garavaglia e ad altri tre colleghi presidenti di Regione

Anche quest’anno il presidente della Regione Nello Musumeci sarà ospite, quale relatore, al Meeting di Rimini, che si aprirà oggi con l’intervento del capo dello Stato Sergio Mattarella. Il governatore dell’Isola prenderà parte al dibattito che si terrà domani pomeriggio, alle 17, su “Riaprirsi al mondo in modo sicuro e sostenibile” assieme al ministro per il Turismo Massimo Garavaglia e ad altri tre colleghi presidenti di Regione. L’incontro, che sarà trasmesso da Skytg24 e Corriere Tv, introdotto da Gianluca Giansante di Comin&Partner e moderato dal giornalista Roberto Inciocchi, si incentrerà sulle prospettive di sviluppo del turismo interno e internazionale nell’era del Covid e sulle opportunità che le graduali “riaperture” offrono per la crescita del Paese e per la valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale, architettonico e storico italiano.

Come ogni anno, sono presenti al Meeting di Rimini, oltre a migliaia di volontari che ne sono il motore, personaggi della politica, dell’economia, intellettuali e rappresentanti di religioni e culture, dello scenario mondiale che si confrontano su tematiche politiche e sociali. I sei giorni del programma sono scanditi anche da mostre, spettacoli e eventi sportivi che, assieme ai dibattiti, hanno reso l’appuntamento uno dei festival culturali più interessanti e partecipati d’Europa.

La Regione è presente alla Fiera di Rimini con una propria area espositiva, curata dagli assessorati delle Attività produttive e del Turismo, per promuovere le eccellenze dell’Isola. In primo piano le meraviglie architettoniche, culturali e paesaggistiche. In un videowall scorrono le immagini più belle della Sicilia e gli spot del Progetto See Sicily, il pacchetto di incentivi con cui la Regione “offre” a chi viene in Sicilia una notte in albergo ogni due acquistate, oltre ad altri servizi (escursioni, tour guidati, immersioni)

"Essere presenti a Rimini - afferma l’assessore al Turismo, Manlio Messina - per il governo Musumeci è un’altra importante occasione per mettere in mostra l’eccezionale patrimonio della nostra terra, invogliare i visitatori a venire e sostenere il settore dell’incoming turistico. Abbiamo investito 75 milioni di euro nei pacchetti See Sicily, i risultati sono molto soddisfacenti e ci danno ragione. La Sicilia è una delle mete più gettonate di questa estate e i numeri lo confermano: sono 2 milioni e 300 mila le presenze complessive registrate tra giugno e luglio e si va verso il tutto esaurito per agosto; abbiamo un incremento del 110% di presenze e arrivi di stranieri rispetto al 2020 contro una previsione Isnart del 30% in più; segniamo un 30% in più di presenze degli italiani rispetto al 2020 e persino il 6% in più rispetto all'estate 2019, quando ancora il Covid non c'era".

2L’appuntamento del Meeting - aggiunge l’assessore alle Attività produttive, Mimmo Turano - è una preziosa opportunità per presentare le eccellenze siciliane, quelle turistiche ma anche quelle produttive, in particolare nel campo dell’innovazione. Esserci, inoltre, segna di fatto il ritorno della Sicilia alle manifestazioni nazionali e internazionali in presenza".

Sul fronte dell’innovazione, infatti, presente nell’area espositiva della Regione anche il Distretto Meccatronica della Sicilia che raggruppa complessivamente 110 imprese operanti nei settori della meccanica, dell’automatica, dell’elettronica, dell’informatica, conta 2.500 addetti e sviluppa un fatturato complessivo di oltre 300 milioni di euro. Industria avanzata 4.0, promozione delle smart city, tutela dell’ambiente, alta formazione, consumo consapevole e agroalimentare intelligente sono nella mission del Distretto che, nella prima fase della pandemia, ha promosso la riconversione di molte aziende creando il primo polo produttivo del Sud Italia di mascherine, calzari, tute, caschi, gel igienizzante. Altra scommessa, la creazione del Polo Meccatronica Valley, ottenendo da Invitalia la gestione dell’incubatore di Termini Imerese per lo sviluppo di progetti sui temi del Pnrr e sostegno alle start-up. A Rimini sono quattro le aziende del distretto presenti: Klain Robotics, Raybotics, Delisa software e Fasten. Presentano progetti innovativi legati a tecnologie per la sanificazione, robotica, servizi per la pubblica amministrazione, realtà aumentata e virtuale, telemedicina, controllo di gestione per i Comuni, servizi sociali.

All’interno dell’area espositiva della Sicilia spazio anche al Cefpas, il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario della Regione Siciliana (cefpas.it). Competenza maturata nel campo della formazione e della salute pubblica, metodologie e tecnologie all’avanguardia a supporto dell’apprendimento e diffusione delle best practices costituiscono il patrimonio del Cefpas che, negli ultimi anni, ha implementato nuovi servizi e avviato il percorso di digitalizzazione del sistema sanitario regionale siciliano. A Rimini il Cefpas presenta i servizi che offre e le novità che lo attendono a breve: dalla formazione degli operatori del sistema socio-sanitario alle attività di progettazione edilizia sanitaria, dalla telemedicina alla sanità digitale sino alle attività del Cemedis (il Centro mediterraneo di simulazione), esperienza unica nel Sud-Italia che dispone delle più avanzate tecnologie come i simulatori ad alta fedeltà di pazienti adulti, pediatrici e ostetrici.