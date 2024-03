Taxi solidale per i più bisognosi, Mcl Palermo lancia una raccolta fondi per l’acquisto di due nuovi mezzi

Un servizio di accompagnamento totalmente gratuito per anziani e malati a basso reddito. E' il “Taxi Solidale”, iniziativa di carattere sociale promossa dall’associazione Cuore Colorato Aps e costantemente supportata dal Movimento Cristiani Lavoratori Palermo, che dal 2023 garantisce alle fasce di più deboli di Palermo la possibilità di spostarsi in città e nei comuni limitrofi. Per potenziare ulteriormente il servizio, particolarmente apprezzato e richiesto da sempre più utenti, MCL Palermo ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe con l’obiettivo di raggiungere la somma di 20 mila euro. Con questa cifra sarà infatti possibile acquistare altri due mezzi da destinare al servizio offerto dai volontari di Cuore Colorato Aps che potranno così soddisfare un numero sempre maggiore di richieste d’aiuto.

“Sosteniamo con convinzione l’iniziativa del Taxi Solidale tramite l’erogazione di una somma mensile, ma non vogliamo e non possiamo fermarci qua - dichiara Giuseppe Gennuso, presidente di Mcl Palermo - I ragazzi di Cuore Colorato Aps, ai quali va tutta la nostra stima e gratitudine, hanno bisogno di nuovi mezzi per migliorare il servizio. Per questo motivo mi rivolgo a tutti i miei concittadini chiedendo loro un atto di amore verso la nostra comunità. Anche il più piccolo gesto d’altruismo da parte di ciascuno di noi può portare a traguardi inaspettati”. Per donare è necessario collegarsi alla piattaforma Gofundme.com a questo link.