Mcl Palermo compie 50 anni: festeggiamenti a Petralia Sottana tra turismo, tradizioni ed enogastronomia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Palermo compie 50 anni e per celebrare l’avvenimento il presidente Giuseppe Gennuso ha organizzato, per il prossimo 20 maggio, alle ore 15,30, al Cine Teatro Grifeo a Petralia Sottana, un momento di incontro e confronto, tra turismo, tradizioni ed enogastronomia. “Ripartire dalle Madonie per ricordare a tutti che la Sicilia è una terra dove il lavoro non deve passare in secondo piano, sebbene spesso venga dimenticato – dichiara Gennuso -. Non è un caso, infatti, che per celebrare i primi 50 anni del Movimento Cristiano Lavoratori di Palermo abbiamo deciso di darci appuntamento il 20 maggio a Petralia Sottana, uno dei cuori del territorio madonita, dove porteremo i principali operatori economici del comprensorio attorno ad un tavolo che, partendo dal turismo, arriverà a parlare di quel concetto di ‘esperienza’ che può essere volano per lo sviluppo economico e sociale del territorio: dalla buona tavola al vino alle tradizioni fino alle bellezze naturali e paesaggistiche”.

“Una ‘miniera a cielo aperto’ che, a volte, dimentichiamo di avere. Per questo – continua Gennuso -abbiamo voluto invitare diverse istituzioni, dal Gal Madonie alla Regione Siciliana che ci ha sostenuto nell’iniziativa alla Diocesi di Cefalù. Ma i protagonisti saranno gli imprenditori del territorio, coloro che con determinazione e sacrificio ogni giorno creano il vero valore aggiunto e, come organizzazione nata nel solco della dottrina sociale, per noi di MCL il lavoro è il vero valore della vita, insieme alla solidarietà, sussidiarietà e partecipazione”. “Vogliamo, così, tramite questa kermesse, testimoniare che partendo dalle buone pratiche di chi ce l’ha fatta sia possibile creare tante occasioni di sviluppo ‘morale e materiale’ – come recita la nostra Costituzione – e per questo le istituzioni e la politica devono ascoltare e seguire chi fa e chi sa fare e non creare pastoie o veti”, conclude il presidente provinciale MCL Palermo.