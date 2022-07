Prove di nuova giunta, Cultura e Urbanistica in un unico assessorato? Carta pronto a salire in sella

"Le politiche culturali sono parte della rigenerazione urbana di questa città". L'ha detto Maurizio Carta, a margine della conferenza stampa di CinemaCity all'oratorio Sant'Elena e Costantino. Il prorettore dell'università, a cui il neo sindaco Roberto Lagalla ha affidato il compito di coordinare la cabina di regia del prossimo Festino, come già trapelato da indiscrezioni potrebbe essere uno dei prossimi assessori della Giunta comunale. Dalle sue parole s'intravade la possibilità di un accorpamento delle deleghe alla Cultura e all'Urbanistica, che andrebbero così ad un unico assessore.

Lagalla non ne ha mai fatto mistero del desiderio di volere in giunta dei tecnici "di fiducia" cui affidare più deleghe. E Carta sembrerebbe avere "le carte in regola", al netto del gioco di parole: la loro avventura insieme inizia ai tempi dell'Università quando Lagalla era rettore. "Il Festino sarà uno stress test - ha spiegato Carta durante la conferenza stampa -. Quello che abbiamo messo in campo in 21 giorni con il sindaco ha dell'epico. Stiamo collaudando un metodo di lavoro".

Tra il detto e il non detto s'intravede la conferma dell'indiscrezione. L'assessorato alle Culture (al plurale) è stato il bigliettino da visita dell'amministrazione Orlando. Ora, accorpando le deleghe di Cultura e Urbanistica, la nuova amministrazione vorrebbe dare slancio agli eventi culturali in un'ottica di connessione con il tessuto urbanistico e sociale della città. "Sul Festino abbiamo avuto una grande risposta dalle istituzioni culturali che saranno l'anima di questo Festino trionfale e barocco con lievi innovazioni - ha dichiarato inoltre Carta -. Abbiamo avuto una grande risposta". Una prova per il prorettore che, in neppure tre settimane, sta mettendo in piedi una festa che mira ad accogliere oltre 300 mila palermitani.

Carta vorrebbe inoltre un rapporto diretto con la stampa e i giornalisti per un racconto corale della città. Sta pensando già al dopo Festino? E, sempre a proposito dell'appuntamento del 14 e 15 luglio (con una preview anche il 13, parla inoltre di "devozione, partecipazione e anticipazione come parole chiave". La festa della santa patrona potrebbe così essere un banco di prova per il professore esperto di urbanistica (oggi prorettore alla Terza Missione, Pianificazione strategica e Cooperazione con il Territorio fino al 2027) che crede che "non esista rigenerazione urbana senza cultura".