Renzi a Terrasini: "Mi davano tutti per morto, Lagalla? Sta facendo meglio di chi c'era prima"

"Mi davano tutti per morto e invece, citando il poeta, siamo ancora qua, eh già...". Sono le parole di Matteo Renzi all'hotel Città del Mare di Terrasini, al termine della scuola di formazione politica per under 35 "Meritare l'Europa", che ha portato in Sicilia oltre 500 giovani provenienti dall’Italia e dall’estero. Tre giorni di dibattito sul futuro dell’Europa, con un occhio alle elezioni della prossima primavera. L'ex premier ha appena annunciato la candidatura alle prossime Europee del 2024 con un nuovo partito: "Il centro".

Matteo Renzi ha affrontato diversi argomenti, tra cui quelli "palermitani". "Con Lagalla abbiamo sempre avuto un buon rapporto - ha detto -. Volevo candidare Davide Faraone, penso che se Davide si fosse candidato ci saremmo divertiti molto. Nello schieramento che sostiene Lagalla credo che ci siano diverse persone che sono state espressione di Italia Viva, sintomo di una frattura che si è registrata tra di noi. Secondo me, Lagalla sta facendo bene e sta facendo meglio di chi c'era prima".

Il sindaco ieri era presente a Terrasini. "Ringrazio Lagalla per essere venuto qui - ha aggiunto Renzi - lo scorso anno si è registrata una frattura, in primis al nostro interno. Molti dei nostri hanno sostenuto la sua candidatura, vedremo nei prossimi mesi come si evolverà la situazione".

"Credo che Schifani, Lagalla e i tanti amministratori del centrodestra forse qualche parolina in più sul disegno di legge Calderoli potrebbero dirla - ha poi proseguito l'ex premier -. Davvero condividono il disegno di legge Calderoli? Non dico i leghisti siculi, ma nella storia siciliana vedere che arrivate a sostenere quel tipo di disegno e di legge là un po' mi colpisce...".

Quindi sul suo nuovo progetto, Renzi ha detto: "Come penso di prendere voti al centro? Con i nostri. Poi credo che larga fetta delle altre realtà sarà riassorbita da Forza Italia, non voglio dire se saranno De Luca, Lombardo o altri. Credo che Forza Italia rischierà di raccogliere gran parte del voto organizzato. Se uno che ha votato Dc per una vita si trova nella cabina elettorale da una parte Forza Italia con Gasparri e dall'altra il Centro con Renzi, vota per Renzi, i democristiani si rivolterebbero nella tomba se votasse per Gasparri. E' molto semplice e chiaro. Noi siamo i moderati e i riformisti e loro sono populisti".