Il leader di Italia Viva Matteo Renzi torna a Palermo: "Dobbiamo volare alto"

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi sarà a Palermo domenica 29 ottobre. L'appuntamento è fissato per le 20.30 al Grand Hotel delle Palme di Roma, con "Volare Alto". "Europa, buona politica, zero sovranismi e zero populismi - si legge in una nota di Italia Viva - Racconteremo come possiamo costruire un’Europa diversa".

L'invito di Renzi rivolto agli elettori è appunto quello di "volare alto", un'invocazione sotto il cui segno si terrà l’appuntamento palermitano. All'orizzonte c'è già la data del prossimo 9 giugno 2024, quando si voterà per il rinnovo del parlamento europeo.