Tour in Sicilia per Matteo Renzi: tappa anche a Palermo

L'ex premier e leader di Italia Viva sarà sull'Isola venerdì e sabato per presentare il suo libro "Controcorrente". Prima di arrivare nel capoluogo, sarà a Siracusa, Giarre e Brolo

Tour in Sicilia nel weekend per il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. L'ex premier sarà sull'Isola venerdì e sabato per presentare il suo libro "Controcorrente". Prima tappa venerdì 24 settembre a Siracusa, alle 15.30, presso Le Residenze Archimede". Alle 18 è prevista la presentazione a Giarre, nel Catanese, presso "Radicepura", mentre alle 21 si sposterà a Brolo, nel Messinese, all'hotel Gattopardo. Sabato tappa a Palermo, alle 10.30, al Golf Club di piazza Leoni.