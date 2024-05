Massimo Tomasello nominato responsabile servizio idrico e consorzi di bonifica Dc per la provincia di Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Massimo Tomasello è stato nominato responsabile acquedotti, concessioni, servizio idrico e consorzi di bonifica della Democrazia Cristiana per la provincia di Palermo. La nomina gli è stata conferita dal segretario provinciale, Santi Bellomare. "Non posso che ringraziare Santi Bellomare e Totò Cuffaro per la fiducia riposta nell'assegnarmi il compito di coordinare un dipartimento strategico in un contesto storico delicato come questo", dichiara Massimo Tomasello.