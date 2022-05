Mario Canale dall’Udc a Forza Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un altro dirigente politico aderisce a Forza Italia. Si tratta di Mario Canale, presidente provinciale di un sindacato molto rappresentativo e coordinatore provinciale del settore rifiuti della provincia di Palermo. Canale fino ad adesso è stato coordinatore dei 21 paesi del collegio di Corleone in quota Udc. Adesso, dopo un incontro con i coordinatori regionale e provinciale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè e Luigi Vallone, ha aderito al progetto azzurro di Miccichè del quale ne apprezza “I valori ideologici che ha sempre coltivato e mai venuti meno quali quella cultura democratica, liberale ed europeista della quale è stata sempre garante”.

Apprezzamento per l’adesione di Canale in Forza Italia è stato espresso da Miccichè e Vallone secondo i quali “L’adesione di Canale al nostro progetto sarà un arricchimento per il partito che potrà contare di ulteriori competenze politiche e professionali”.