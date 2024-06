Movimenti in Consiglio: Mariangela Di Gangi passa al Pd, Giambrone e Mangano verso Avs

Mariangela Di Gangi, eletta in Consiglio con la lista civica di centrosinistra Progetto Palermo, passa al Pd. Stessa scelta di altri attivisti e le cui motivazioni saranno illustrate durante una conferenza stampa che si terrà domani (venerdì 28 giugno) nella sala "Angela Bottari" che si trova proprio nella sede del Partito Democratico, in via Bentivegna.

Al momento il gruppo del Pd in consiglio comunale è formato da tre consiglieri: Rosario Arcoleo (capogruppo), Teresa Piccione e Giuseppe Lupo. Quest'ultimo è stato eletto al Parlamento europeo ma siccome non c'è incompatibilità può restare a Sala delle Lapici. In caso di dimissioni di Lupo, subentrerebbe Fabio Teresi, ex presidente della quinta circoscrizione, primo dei non eletti. Con il passaggio di Di Gangi il partito guidato da Elly Schlein sale quindi a quota 4 consiglieri.

Del gruppo faceva parte anche Fabio Giambrone, transitato al Misto dopo l'adesione di Leoluca Orlando ad Avs. Adesso Giambrone potrebbe formare il gruppo Avs in Consiglio con Alberto Mangano di Progetto Palermo, stessa formazione politica in cui finora ha militato Di Gangi. Progetto Palermo sarebbe così destinato a sparire, visto che rimarrebbe solo Massimo Giaconia, costretto a transitare al Misto.

Alla conferenza di domani parteciperanno, oltre a Di Gangi e Arcoleo, Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd, Anthony Barbagallo, segretario Pd Sicilia e Antonino Bongiovanni, presidente dell'assemblea Pd Palermo.