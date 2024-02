Manager della sanità, Maria Grazia Furnari del Policlinico: "Il mio procedimento penale è stato archiviato"

Maria Grazia Furnari, tra gli otto manager della sanità designati a fine gennaio dalla giunta regionale siciliana, smentisce di avere procedimenti penali in corso. La precisazione arriva dopo che la commissione Affari istituzionali, che ha passato all'esame il curriculum di ciascun aspirante direttore generale di aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere e policlinici dell'Isola, ha divulgato questo dato, tuttavia, non aggiornato a oggi: quel procedimento, infatti, è stato archiviato.

"In relazione alle procedure per la nomina dei direttori generali delle aziende del Servizio sanitario regionale e le notizie sui procedimenti penali riguardanti i manager individuati dal governo regionale - si legge in una nota del Policlinico - la dottoressa Maria Grazia Furnari, commissario straordinario del Policlinico di Palermo, precisa che il procedimento penale dichiarato al momento della presentazione della domanda, allora ancora in fase di indagine, è stato archiviato con decreto del gip. La dottoressa Furnari, pertanto, non ha a suo carico procedimenti penali".