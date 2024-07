Parlamento europeo, Marco Falcone eletto vice capogruppo vicario della delegazione di Forza Italia

Marco Falcone eletto vice capogruppo vicario della delegazione di Forza Italia al parlamento europeo. "Sono onorato per la fiducia che i colleghi della delegazione di Forza Italia nel Ppe mi hanno concesso, designandomi all'unanimità come vicecapogruppo vicario. Ringrazio il capo delegazione Fulvio Martusciello e tutti gli amici eurodeputati, farò del mio meglio. Rappresentare l'Italia nella grande famiglia dei popolari, la più importante e numerosa al parlamento europeo, è per noi azzurri una grande responsabilità. Siamo già a lavoro per dare sempre più peso al nostro Paese in Europa, nelle grandi scelte strategiche così come nelle policy che, sul territorio, devono generare crescita, occupazione e opportunità per tutti". Così l'eurodeputato FI-Ppe Marco Falcone, eletto all'unanimità vicecapogruppo vicario della delegazione FI al parlamento europeo, guidata da Fulvio Martusciello.

Le congratulazioni di Schifani per l'elezione di Falcone: "Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a Marco Falcone per la sua elezione a vice capogruppo vicario della delegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo. In qualità di assessore della mia giunta, ha dimostrato competenza, passione e una costante attenzione alle esigenze dei cittadini siciliani. Sono certo che saprà portare lo stesso spirito di servizio e la stessa professionalità anche nel suo nuovo ruolo a Bruxelles. Auguro a Marco Falcone un proficuo lavoro, certo che saprà rappresentare al meglio gli interessi della nostra Regione" ha detto il presidente della Regione Siciliana.