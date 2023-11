Manovrina, Figuccia (Lega): "Stanziati 1,2 milioni per il rinnovo del contratto del personale Esa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Norme Importanti nell’ambito delle variazioni di bilancio per rilanciare economicamente il settore Agricolo e Zootecnico. Interventi per promuovere questi settori, sia con un occhio alle aziende che con un occhio agli enti controllati, a partire dall’Esa, dove si è provveduto a stanziare 1,2 milioni euro destinati al rinnovo del contratto di lavoro del personale di ruolo. Quest’ultimo è un atto che dà dignità e serenità ai lavoratori impegnati in uno degli enti regionali di rilievo a supporto di un comparto nevralgico per la nostra Regione. Ringrazio l’assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Sammartino per questi interventi che tracciano un percorso virtuoso". Lo scrive in una nota il deputato questore all’Ars Vincenzo Figuccia (Lega).