Manovra, Aiello (M5s): "Barricate contro emendamento di Noi Moderati su reddito"

"È proprio vero quel detto che dice che al peggio non c'è mai fine. L'emendamento alla legge di Bilancio, a prima firma Lupi (Noi Moderati), con cui la Destra intende togliere il Reddito di cittadinanza ai percettori 'occupabili' dopo sei mesi e non più 8 è semplicemente vergognoso. Come se non bastasse, l'emendamento ha anche l'obiettivo di eliminare dal testo della legge la parola 'congrua', riferita all'offerta di lavoro". Lo afferma il capogruppo del M5S nella commissione Lavoro alla Camera dei Deputati Davide Aiello. "Così facendo, i percettori sarebbero costretti ad accettare qualsiasi proposta gli venga fatta, anche se prevede una paga da fame. Lo diciamo subito e in modo chiaro: se l'intenzione della maggioranza è di portare avanti tale proposta, il M5S alzerà subito le barricate. Non permetteremo che, in un momento simile, si continui a giocare in questo modo meschino sulla pelle dei cittadini", conclude.