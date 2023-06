"Basta vite precarie": da Palermo a Roma in pullman contro le politiche del governo Meloni

Sabato 17 giugno si svolgerà a Roma #BastaVitePrecarie, la manifestazione contro le politiche del governo Meloni organizzata dal Movimento 5 Stelle. “Grazie al contributo economico dei nostri parlamentari siciliani e alle loro restituzioni abbiamo messo a disposizione dei cittadini dei pullman per raggiungere Roma da tutta Italia. Palermo ha risposto benissimo, abbiamo ancora dei posti disponibili e se è il caso prenderemo altri pullman” dichiara Steni Di Piazza, neo coordinatore provinciale M5S di Palermo.

“In base ai dati della Caritas - spiega Di Piazza - a Palermo è aumentata la povertà, non solo economica, ma anche alimentare, educativa, sociale. La Meloni però sembra non essersene accorta, penalizzando con le sue politiche le fasce più deboli. Nel Capoluogo siciliano è cresciuto l’indice di povertà assoluta tra gli occupati, dal 5,5% al 7,3%, e c’è una percentuale molto alta, tra il 30 e 40%, che ha un reddito inferiore al 50% della media nazionale. Le persone in cerca di occupazione a Palermo superano le 60 mila, il tasso di disoccupazione è superiore al 15%. È una vera emergenza sociale”.

“I cittadini di Palermo, in modo particolare, hanno tutte le ragioni per protestare contro chi disprezza coloro che non riescono a trovare un lavoro, mentre lo stesso Governo tollera chi sfrutta e sottopaga i lavoratori alimentando fasce svantaggiate con vite precarie” conclude Di Piazza.

“Il presidente Giuseppe Conte tiene molto alla manifestazione del 17 giugno - aggiunge la Senatrice palermitana Dolores Bevilacqua - Con la nostra presenza faremo sentire il nostro dissenso verso un governo sordo e sprovveduto che ha tradito tutte le promesse elettorali a discapito delle fasce deboli e ha fatto enormi passi indietro sui diritti. Sarà anche l’occasione per ribadire il no alla guerra e chiedere con forza un percorso diplomatico per la pace”.

La partenza in pullman da Palermo per Roma è prevista per venerdì 16 giugno alle ore 20 da piazzale Giotto. Ai partecipanti è richiesta solo una donazione simbolica.