Il silenzio sui manager della sanità in Sicilia, Cuffaro: "Scegliamoli con un sorteggio"

"Stupisce e rammarica il silenzio sulla nostra proposta del sorteggio per la nomina dei manager della sanità, sulla base dei migliori per professionalità e competenza, da parte non solo di chi ci ha accusato di voler lottizzare tali nomine ma anche dai partiti che crediamo abbiano a buon diritto la possibilità di farci sapere cosa pensano di questa proposta che va nel segno della trasparenza nella scelta dei manager inclusi nell'elenco". Lo dice il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro.

"Insistiamo nella nostra proposta del sorteggio con le opportune valutazioni di ulteriore stringate valutazioni di professionalità e competenza che il presidente Renato Schifani e l'assessore Giovanna Volo vorranno apportare - aggiunge Cuffaro -. Lo facciamo nella convinzione che questo possa consentire una più rapida nomina dei manager nell'interesse della sanità e della salute dei siciliani che così potranno ben apprezzare una ulteriore buona azione del governo del presidente, scevra da qualsiasi residui condizionamenti di logiche di partito".