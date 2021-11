Dopo il maltempo si contano i danni nel Palermitano, Cancelleri: "Territorio paga anni di cattiva politica regionale"

Anche l'ultima ondata di maltempo ha provocato danni e messo in ginocchio la viabilità in provincia. Decine le strade che sono state invase dal fango, come accade puntualmente. Adesso che il meteo concede una tregua si contano i danni. Il sottosegretario alle Infrasrutture, Giancarlo Cancelleri, insieme ai sindaci di Scillato e Polizzi Generosa ha supervisionato gli interventi che Anas sta portando avanti per riportare alla normalità la viabilità sulla statale 643.

"I nostri territori stanno pagando a caro prezzo anni di cattiva politica regionale - ha detto Cancelleri - La totale assenza di progettualità per la prevenzione del dissesto idrogeologico oggi ci porta a contare i danni in giro per la nostra Isola. In queste ore sto effettuando diversi sopralluoghi nelle zone colpite e dove la viabilità è stata seriamente compromessa a causa di questa ondata di maltempo eccezionale. È impensabile che ogni pioggia paralizzi la viabilità. Dobbiamo immediatamente capire che se non si interviene seriamente per preservare i nostri territori, questi avvenimenti diventeranno l’ordinarietà e tornare indietro sarà veramente complicato".