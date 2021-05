Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Il ministro Lamorgese lancia l'allarme: "La mafia si infiltra anche sui ristori"

La titolare del Viminale in Prefettura incontra la stampa dopo aver presieduto il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. "La criminalità organizzata ha una grande capacità di adattamento e di infiltrarsi nei sistemi di economia legali. La ripresa può avvenire solo nella legalità, altrimenti non è ripresa"