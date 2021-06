Giovanni Brusca lascia il carcere, Orlando: "C'è ancora bisogno di verità e giustizia"

Lo "scannacristiani", poi pentito, fuori da Rebibbia per fine pena. La sua liberazione era prevista ma nonostante questo ha innescato aspre polemiche. Il sindaco: "Si riaccende indignazione per violenze commesse". Samonà: "Vergogna totale". Claudio Fava: "Scarcerazione è normale, non lo è non avere verità sulle stragi mafiose"