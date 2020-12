Mafia, Davide Aiello (M5S): "Inaccettabile speculare su immagine Falcone e Borsellino"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La sentenza del tribunale tedesco sul ricorso presentato da Maria Falcone, ci lascia sgomenti e ci riempie di profonda tristezza”. E’ quanto affermato, in una nota, da Davide Aiello, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione antimafia. “Il fatto che qualcuno possa sfruttare l’immagine di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per fini commerciali, accostandola a quella del “don Vito Corleone” del Padrino, è oltraggioso. Nessuno dovrebbe permettersi di speculare sulla memoria di chi ha sacrificato la propria vita al servizio della collettività”.