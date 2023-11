Il presidente Schifani atteso a Polizzi Generosa e a Isnello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il presidente della Regione, Renato Schifani, sabato sarà sulle Madonie per alcuni impegni istituzionali. Alle 10, al bivio di Portella Colla a Polizzi Generosa, inaugurerà il sentiero dedicato a fratel Biagio Conte. Ci saranno anche l’assessore regionale all’Ambiente, Elena Pagana, e il commissario straordinario del Parco delle Madonie, Salvatore Caltagirone. A seguire, alle 11.30, Schifani si trasferirà a Isnello per visitare l’Osservatorio astronomico. Lì incontrerà il primo cittadino, Marcello Catanzaro, altri sindaci del comprensorio ed un gruppo di tecnici per fare il punto sull’iter dell'installazione del telescopio "Flyeye” dell'Agenzia spaziale europea, su monte Mùfara.