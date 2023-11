Servizio rifiuti in città, il M5S: "Rap restia a ogni miglioramento, forse è più utile metterla in liquidazione"

Migliorare i servizi ai cittadini di Palermo, a partire dal sistema della raccolta dei rifiuti. E' questo l'obiettivo del gruppo territoriale Palermo Centro del Movimento 5 stelle, riunito in assemblea per la prima volta dopo la costituzione, che ha rilevato, sulla Rap, "una rottura della simmetria tra prestazioni e tassazione a carico dei cittadini, con un aumento del carico del tributo al quale corrispondono prestazioni deludenti e carenti".

"Permanendo questo stato di cose - ha dichiarato Aldo Penna, rappresentante M5S del gruppo territoriale - ci chiediamo se è ancora utile per Palermo utilizzare una società partecipata restia a ogni miglioramento o se non sia più utile metterla in liquidazione e avvalersi di altre tipologie di contratto che rendono questa città più vivibile, ecologica e pulita".