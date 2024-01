M5S Palermo: "Teniamo alta l’attenzione su povertà e disagio sociale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grande successo ieri pomeriggio per il convegno “La povertà corrode Palermo e brucia la speranza“ organizzato dal MoVimento 5 Stelle presso il teatro della Chiesa Valdese. All’evento erano presenti Roberto D’Agostino; Presidente del comitato provinciale INPS, Davide Aiello; Deputato nazionale membro della commissione lavoro, Steni Di Piazza, già sottosegretario al lavoro e ora referente provinciale M5S e Aldo Penna; ex parlamentare, oggi responsabile del gruppo territoriale M5S Palermo Centro.

"E' stata una preziosa occasione di confronto e riflessione sulla situazione attuale che sta attraversando la nostra città. Una crisi economica e sociale che sfocia sempre di più nel degrado e nell’emarginazione. Il nostro compito è quello di tenere sempre alta l’attenzione sul territorio ed evitare che la povertà diventi sempre più diffusa, soprattutto incrementando il supporto alle fasce più deboli, alle famiglie in difficoltà e a tutti quei cittadini che non riescono ad avere più una prospettiva di riscatto sociale", cosi il Deputato Aiello.

“Grande partecipazione, la povertà corrode Palermo con le 15.000 famiglie che si sono rivolte alla Caritas in questi mesi con i suoi 60mila senza lavoro, con la povertà che accorcia le esistenze e brucia la speranza di una vita migliore per se e i propri figli. Solo una parte degli immigrati sono più poveri dei cittadini palermitani terzi ultimi in Italia tra le città capoluogo precedendo soltanto Campobasso e Napoli. Questa massa di diseredati va organizzata e trasformata in un grande gruppo di pressione che costringa i governi comunale regionale e nazionale a occuparsi di loro. Come movimento saremo al loro fianco per trasformarli in cittadini consapevoli dei loro diritti e non clienti da addomesticare con piccole mance", continua Aldo Penna.

"Con l’abolizione del reddito di cittadinanza il governo Meloni ha eliminato la più importante misura di contrasto alla povertà che garantiva alle persone, in stato di povertà assoluta, un minimo di esistenza dignitosa. Il rapporto Istat di ottobre 2023, denuncia un aumento della povertà assoluta e delle disuguaglianze in Italia dove 2,18 milioni di famiglie vivono in povertà assoluta. A Palermo vive in povertà assoluta il 24,5% della popolazione. In questa situazione drammatica, quali sono le priorità del Governo Meloni? Puntare alla realizzazione dell’Autonomia Differenziata. La destra meloniana, che un tempo si definiva destra sociale, si è avviata irreversibilmente verso una identità al tempo stesso neoliberista ed estremista perché accetta, come dogma insuperabile, quello della diseguaglianza degli uomini e dei territori", conclude Steni Di Piazza referente provinciale del M5S.