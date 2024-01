M5S Palermo: "Degrado e abbandono al porticciolo della Bandita, servono più controlli e interventi di riqualificazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ieri mattina l’evento promosso da Plastic Free ha visto rimosse oltre 3 tonnellate di rifiuti nella sola area del porticciolo della bandita, questa mattina ancora azioni di degrado con un incendio. “La borgata della bandita soffre da troppo tempo una condizione di abbandono e degrado. Se a ciò si aggiunge l’incivilita di alcuni soggetti che non hanno rispetto per l’ambiente e per questi luoghi, nascono situazioni di forte disagio a scapito dei cittadini. Proprio ieri centinaia di volontari si sono adoperati per ripulire il porticciolo ed apprendere stamattina la notizia dell’incendio di alcune carcasse di barche accatastate dai volontari stessi, rappresenta un segnale allarmante", così il Deputato del Movimento 5 Stelle Davide Aiello che ieri ha partecipato all’iniziativa.

“Il porticciolo della bandita” continua l’esponente del M5S “ha sicuramente bisogno di maggiori controlli da parte degli organi preposti, ma soprattutto di interventi volti alla riqualificazione e valorizzazione dell’area.” conclude. Sull’accaduto intervengono anche consiglieri M5S della II circoscrizione, Emanuela Lo Nardo e Pasquale Tusa: “Proviamo profondo sgomento per quanto accaduto. Solo ieri siamo riusciti a ripulire una zona gravemente compromessa da rifiuti portati dalle mareggiate e abbandonati per mano dell’uomo. Occorre un controllo del territorio continuo affinché questi fenomeni che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini non si verifichino nuovamente nel tempo” concludono.