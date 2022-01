M5S: "Finanziata con fondi Pon-metro la riqualificazione del nuovo lungomare di Barcarello"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In questi mesi insieme al deputato Adriano Varrica e il consigliere di circoscrizione Giovanni Galioto abbiamo lavorato per reperire il finanziamento per la riqualificazione, attesa da troppo tempo, del lungomare di Barcarello. Abbiamo convinto l'Amministrazione comunale, gli assessori Marino e Prestigiacomo della fattibilità di questo percorso, promuovendo anche rilevanti migliorie progettuali grazie al lavoro straordinario del “Comitato Cittadino Il Mare di Sferracavallo”. Adesso siamo al dunque perché il programma React -Eu è approvato, le risorse sono nella disponibilità del Comune. Una notizia bellissima per il rilancio di Sferracavallo.