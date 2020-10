Viabilità, Aiello (M5S): "La sicurezza delle strade provinciali sia una priorità"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il parlamentare del Movimento 5 Stelle Davide Aiello ha incontrato il sindaco della Città metropolitana di Palermo Leoluca Orlando per parlare dell’emergenza legata alla viabilità della strada provinciale 88 Casteldaccia - Santa Flavia - Bagheria.

"Abbiamo parlato dell’emergenza strade provinciali, in particolare della S.P. 88 intitolata alla 'Marcia Antimafia Bagheria - Casteldaccia'. - ha detto - . Questa strada da circa sei anni è stata interessata da un cedimento che ha di fatto ridotto la carreggiata a una sola corsia mettendo a rischio tutti coloro che ogni giorno si trovano a percorrerla. A oggi non è stato effettuato nessun intervento di ripristino o messa in sicurezza del tratto di strada franato. Negli ultimi mesi ho incontrato i vari ingegneri della provincia i quali mi hanno informato che è in corso la presentazione del progetto. Al sindaco Leoluca Orlando, per quanto si sua competenza, ho chiesto di sollecitare in tempi celeri l’inizio dei lavori. I Cittadini non possono più aspettare un’opera ferma nei cassetti della burocrazia".