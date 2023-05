Ars, il presidente Galvagno dà il via libera alla presenza dei giornalisti a Sala d'Ercole

“Via libera alla presenza dei giornalisti a sala d'Ercole. È questo, in soldoni, quanto ha scritto il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno in risposta alla mia richiesta di permettere ai giornalisti di assistere alle sedute d'Aula da sala d'Ercole”.

Ne dà notizia il capogruppo del M5S all'Ars Antonio De Luca. “Il presidente Galvagno – dice De Luca – ha risposto alla mia richiesta che 'i giornalisti accreditati presso l'Assemblea Regionale Siciliana hanno già libero accesso a sala d'Ercole durante le sedute d'Aula', cosa che a noi, per la verità, non risulta, ma che testimonia la volontà della presidenza di aprire l'aula ai giornalisti. Se, dunque, è così li invitiamo ad assistere in presenza alla prossima seduta d'Aula a Sala d'Ercole”.

Nettamente di segno contrario invece le notizie che arrivano dalla presidenza per quanto concerne la richiesta del M5S di tornare a consentire le diretta streaming delle commissioni, cosa che il Movimento aveva ottenuto due legislature fa e che fu stoppata durante la scorsa legislatura. Come aveva fatto nel 2018 Miccichè, Galvagno si aggrappa al regolamento per dire di no. Anzi riporta proprio la lettera che allora Miccichè scrisse ai presidenti di commissione, lettera nella quale l'ex presidente alzava una barriera regolamentare alla diretta streaming 'stabile e permanente delle sedute delle commissioni parlamentari'.

“La verità – commenta il capogruppo M5S - è che l’appiglio al regolamento è solo una scusa per liquidare la questione. I regolamenti, tra l'altro, non sono la Bibbia, se sono sbagliati, possono essere cambiati, anzi vanno cambiati, così come abbiamo proposto per quanto concerne il metodo di registrazione delle presenze dei deputati in aula”.