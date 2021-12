M5S, Aiello: "Maggiori risorse per i comuni del Palermitano per la prevenzione del dissesto idrogeologico"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi alla Camera dei Deputati ho chiesto e ottenuto un importante impegno da parte del Governo attraverso un ordine del giorno al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Questo intervento si rende più che mai necessario dopo i recenti nubifragi che si sono abbattuti sulla provincia di Palermo e che hanno causato pesanti disagi dovuti a manti stradali sbriciolati in diversi punti, frane, crateri aperti, cedimenti dell’asfalto e smottamenti sulle strade statali e provinciali; diverse strade sono state chiuse e a causa di canali ostruiti e riversamenti di acqua sulle carreggiate, è scattato l’intervento d’urgenza dell’esercito anche per scongiurare il rischio allagamento in diverse abitazioni.

Il fenomeno del dissesto idrogeologico è particolarmente rilevante in Italia interessando gran parte della penisola; una problematica che causa impatti sulla popolazione, sulle infrastrutture lineari di comunicazione e sul tessuto economico e produttivo; il territorio nazionale per le sue caratteristiche morfologiche, litologiche e idrografiche è naturalmente predisposto a fenomeni franosi e alluvionali. Nonostante i numerosi interventi normativi, organizzativi e procedurali, il contrasto e la prevenzione del dissesto idrogeologico rappresentano in misura crescente un’emergenza nazionale e una vera priorità per il Paese; non è un caso che il PNRR gli dedichi specifica attenzione nell’ambito della Missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, destinando a tale emergenza, dal 2020 al 2026, un totale di 2,487 miliardi di euro, di cui 1,287 di competenza del Ministero della transizione ecologica per progetti già in essere, con risorse esistenti nel bilancio e 1,200 miliardi della Protezione civile, di cui 800 milioni costituiscono risorse aggiuntive. D’altronde, i recenti eventi accaduti nella provincia di Palermo testimoniano, ancor più, l’urgenza e la necessità di individuare risposte efficaci al problema del dissesto idrogeologico nel nostro Paese; non soltanto in termini finanziari, ma anche e soprattutto in termini di efficienza ed efficacia della gestione. Questa è una questione importante per la Sicilia e ritengo sia fondamentale stanziare le risorse necessarie, monitorare il fenomeno e l’utilizzo concreto ed efficace di tutti gli strumenti messi in campo.