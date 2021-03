Si rafforza il gruppo azzurro all’Ars: Luisa Lantieri aderisce a Forza Italia

Eletta per la prima volta in Grande Sud, è stata anche assessore della Giunta Crocetta. Gianfranco Miccichè: " E' la quinta donna del nostro gruppo parlamentare". La deputata: "Dopo un percorso nel quale abbiamo preso strade diverse, ci siamo ritrovati"

Luisa Lantieri aderisce al gruppo parlamentare di Forza Italia all'Assemblea Regionale Siciliana. Ad annunciare la notizia sui social è Gianfranco Miccichè. "Aspettavo da tempo - commenta il presidente dell'Ars - questo momento. Mi piace sottolineare che Luisa è la quinta donna del nostro gruppo parlamentare ed essendo una deputata eletta in provincia di Enna, abbiamo completato il quadro della rappresentanza territoriale".

"La prima volta - sottolinea Lantieri - sono stata eletta all'Ars con il presidente Gianfranco Miccichè in Grande Sud, poi dopo un percorso nel quale abbiamo preso strade diverse, ci siamo ritrovati e in questo percorso di ritorno verso Gianfranco mi sembra di ritornare a casa nel centrodestra, con degli amici con i quali abbiamo sempre tenuto dei rapporti di vicinanza. Potremo adesso tornare a fare politica seria sul territorio e avrò una famiglia allargata con la prospettiva di poter lavorare bene per il mio territorio. Sono emozionata - conclude Lantieri - perchè è un ritorno a casa. Non è una nuova esperienza". La deputata nel 2015 è stata anche assessore della Giunta Crocetta, ma da mesi ha già lasciato il Pd.

“La grande comunità di Forza Italia Giovani Sicilia dà il benvenuto alla parlamentare regionale Luisa Lantieri”, scrive in una nota il coordinatore regionale Andrea Mineo. “Siamo certi che la lunga esperienza politica e amministrativa della neo parlamentare azzurra - continua Mineo - sarà utile per far crescere il partito. Forza Italia cresce e si rafforza in ogni provincia siciliana. A Luisa auguriamo – conclude il coordinatore regionale dei giovani del partito - un proficuo lavoro”.

