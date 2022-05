Forza Italia, Mazzagreco nominato al dipartimento Attività produttive

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un nuovo componente è stato nominato al dipartimento Attività produttive e rapporti con le parti sociali, di Forza Italia. Si tratta di Luigi Mazzagreco, già vicepresidente della IV Circoscrizione di Palermo, ha una lunga esperienza politica maturata nel variegato contesto amministrativo locale e, soprattutto nell’ambito professionale e sindacale. Al neo componente del dipartimento giungono i complimenti del coordinatore cittadino, Andrea Mineo: “Il lavoro – dice Mineo - sarà al centro dell’agenda politica dei prossimi mesi e Forza Italia sarà in prima linea anche su questo campo individuando quelle persone che vantano delle esperienze in maniera che possano occuparsi con profitto delle tante vertenze aperte che ci sono in Sicilia e a Palermo in particolare". A Mazzagreco giungono gli auguri di buon lavoro anche dal coordinatore regionale Gianfranco Miccichè. “Metterò – dice Mazzagreco - al servizio di Forza Italia e della città di Palermo la mia lunga esperienza sindacale e politica per raggiungere quegli obiettivi necessari per il rilancio del comparto e della città".