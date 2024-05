World Meeting on Human Fraternity, a Roma anche Luciano Marino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Coordinatore di ANCI Giovani Sicilia, il sindaco Luciano Marino, insieme alla componente dello stesso coordinamento, l’assessora Liana Cannata hanno partecipato al secondo #BeHuman – World Meeting on Human Fraternity “ durante il quale il processo di costruzione culturale della fraternità è stato al centro di alcuni Tavoli politici di confronto, uno dei quali dedicato agli Amministratori locali.

"Ringraziando la Fondazione Fratelli Tutti, La delegazione era guidata dal cardinale Mauro Gambetti, presidente della Fondazione Fratelli Tutti, Graca Machel Mandela, vice presidente di The Elders e moglie di Nelson Mandela, e Muhammad Yunus, premio Nobel per la Pace nel 2006, per aver messo a disposizione un luogo di pensiero, di incontro e di condivisione che supera le distinzioni politiche, ANCI ha dato il proprio contributo al Tavolo degli Amministratori locali, proponendo alla riflessione una serie di punti programmatici e attraverso il coinvolgimento dei GiovaniAmministratori. Un Tavolo “aperto” che si è svolto sabato 11 maggio nella Sala Giulio Cesare del Campidoglio, alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri e del Sindaco di New York, Eric Leroy Adams. “Anci Giovani Sicilia presente e centrale anche in questo importante evento internazionale per sottolineare la necessità delle relazioni umane nell’amministrazione comunale e nel rapporto con i cittadini. #Behuman deve essere, sempre più, il nostro mantra . - dichiara Luciano Marino.”

“Un’importante occasione di confronto sul tema della fraternità partendo dai comuni quali enti di prossimità che possono e devono curare le relazioni umane fra cittadini fondamento di ogni comunità locale - conclude Liana Cannata “.