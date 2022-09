Il sindaco di Lercara Friddi: "La Regione riparta dalle politiche in favore dei giovani"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Politiche in favore dei giovani, infrastrutture, messa in sicurezza del nostro territorio. Di questo ha discusso ieri pomeriggio a Lercara Friddi il sindaco Luciano Marino, alla presenza del commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro, e di numerosi cittadini intervenuti. “Abbiamo deciso di dare voce al nostro territorio.

Dopo un incontro con amministratori locali, imprenditori e cittadini, abbiamo deciso di essere parte attiva della politica di questa regione, tutti insieme - ha dichiarato il sindaco Luciano Marino alla presenza di numerosi partecipanti -. Abbiamo deciso di essere liberi e forti per la Sicilia, per il nostro territorio, per i nostri giovani. Ritengo che il nuovo governo regionale dovrà lavorare per le politiche in favore dei giovani, per migliorare le infrastrutture e si dovrà impegnare per andare incontro alle esigenze degli imprenditori e del territorio”.

“Abbiamo rimesso in piedi una storia, quella della Dc, e oggi ci ritroviamo a presentare tanti giovani e tante donne candidati alle elezioni Regionali – dichiara il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro -. Così come sta facendo Luciano, incontriamo giornalmente i cittadini per spiegare loro che occorre andare a votare per un’idea, per quei valori che, purtroppo, negli ultimi anni non fanno più parte della politica ma che sono propri della Dc. Noi, attraverso gente giovane, entusiasta e vogliosa di fare politica, come Luciano Marino, vogliamo spiegare che la Democrazia Cristiana è un partito che pone al centro la famiglia, la solidarietà, l’accoglienza, un partito che dà spazio ai giovani e che non dimentica il territorio. Valori e idee che possono portare al cambiamento della nostra amata Sicilia”.