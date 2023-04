Il sindaco di Lercara Luciano Marino è il nuovo coordinatore di Anci Sicilia giovani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Scelto all’unanimità dalla II Assemblea dei Giovani amministratori Un centinaio di amministratori, tra sindaci, assessori, consiglieri comunali e di circoscrizione provenienti da tutta l’Isola, hanno scelto all’unanimità Luciano Marino, sindaco di Lercara Friddi, come nuovo coordinatore di ANCI Giovani Sicilia. Grande partecipazione, questa mattina nell’auditorium dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, alla II Assemblea dei Giovani amministratori dell’Associazione dei comuni siciliani, convocata per rinnovare anche la composizione del coordinamento composto da rappresentanti delle nove province siciliane.

“Anci Giovani – ha dichiarato Paolo Amenta, presidente di ANCI Sicilia – ha colto l’invito dell’Associazione dando vita a un’assemblea che con spirito unitario ha saputo avviare un confronto costruttivo, dando un grande contributo alla vita democratica e partecipativa della nostra associazione in un momento di particolare difficoltà quale è quello che vivono oggi i comuni siciliani. Abbiamo bisogno di una classe dirigente vera, preparata. Per questo penso che i giovani debbano sempre rinnovarsi, migliorarsi, cambiare la realtà per disegnare un futuro migliore per questa nostra Terra. Bisogna essere attori, protagonisti di questa stagione controversa e difficile e l’ANCI Sicilia deve essere guida dei territori anche per trovare le risorse umane idonee per definire nuove azioni amministrative”. “Siamo convinti - ha aggiunto il segretario generale dell’Associazione dei comuni siciliani, Mario Emanuele Alvano - che sia sempre meglio fare, per avviare momenti di confronto importanti e per dare un contributo alla crescita della nostra Isola. Per questo motivo cerchiamo sempre di incentivare importanti momenti di confronto anche tra i giovani amministratori per rinnovare la pubblica amministrazione e anche la nostra Associazione. Il 31 gennaio scorso con l’elezione del presidente Amenta, abbiamo avviato un nuovo corso finalizzato a creare iniziative che favoriranno lo scambio di buone pratiche e la definizione di nuovi progetti”.

“Questa Assemblea – continuano Amenta e Alvano – rappresenta solo un primo momento di confronto fra i giovani amministratori dei Comuni siciliani. Sarà compito del nuovo coordinatore e del coordinamento regionale avviare una serie di iniziative che serviranno a far diventare Anci Sicilia Giovani, ancora di più, un luogo di confronto, di approfondimento e di scambio di buone prassi amministrative per sindaci assessori e consiglieri della Sicilia”. Tra i presenti anche il presidente dell’ARS, Gaetano Galvagno: “Sono convinto dell’effettiva importanza dell’ANCI che rappresenta un momento di confronto e di crescita soprattutto per i giovani amministratori. Per questi motivi sono a disposizione per avviare un’Interazione con l’ARS, convinto come sono dell’importanza di fare rete per un concreto scambio di idee e proposte e per sostenere insieme una specifica formazione degli amministratori che per la prima volta si trovano ad affrontare problemi complessi”.

“In questi anni – ha ricordato Leonardo Spera, coordinatore uscente di Anci Giovani - abbiamo sempre cercato con diverse attività nel territorio di essere un punto di riferimento per tutti quei giovani amministratori che avevano necessità di supporto e sostegno nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. La nostra forza è essere aperti a qualsiasi innovazione e suggerimento per garantire a tutti un sostegno concreto per affrontare le criticità e le esigenze dei territori”. Dopo aver ringraziato il presidente e il segretario generale per il grande impegno all’interno dell’Associazione, Luciano Marino ha spiegato: “Il mio principale obiettivo sarà quello di incentivare il più possibile una partecipazione motivata dei giovani amministratori alle attività dei comuni e dell’ANCI Sicilia e mi impegno fin da adesso ad avviare con l’Associazione momenti di formazione in grado di definire progetti di valorizzazione dei territori”. Ha preso parte all’incontro anche Antonio Rini, vice presidente dell’ANCI Sicilia, in rappresentanza del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. L’Assemblea si è poi conclusa con una tavola rotonda cui hanno partecipato: Natascia Arcifa, ambasciatrice Anno europeo della Gioventù, Marco Corsaro, sindaco di Misterbianco, Maurizio Lo Galbo, capo di gabinetto della Città metropolitana di Palermo, Laura Anello, Presidente Fondazione Le Vie dei Tesori, e Vito Bonanno, segretario comunale di Alcamo.