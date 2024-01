Chi è Luca De Fusco, il regista con un passato a Palermo scelto dalla destra per dirigere il Teatro di Roma

E' stato scelto da Fratelli d'Italia per dirigere la Fondazione Teatro di Roma e ha scatenato la furia del centrosinistra, in particolare del sindaco Roberto Gualtieri e dell'assessore Miguel Gotor. Ecco chi è Luca De Fusco, 66 anni, regista napoletano che piace al deputato Federico Mollicone, presidente della commissione cultura in Parlamento, con un passato al Teatro Massimo di Palermo, dov'è stato regista lirico.

Chi è Luca De Fusco

Nato a Napoli nel 1957, residente a Roma da quarant'anni, Luca De Fusco, laureato al Dams di Bologna, ha iniziato la sua carriera negli anni '80 dirigendo il festival delle ville Vesuviane. Dal 2000 al 2010 è stato direttore del Teatro Stabile del Veneto, per poi tornare "in patria", nominato per lo stesso ruolo nel Teatro Stabile di Napoli dove è rimasto dal 2011 al 2019. Nel 2015, sotto la sua guida, ha ottenuto la qualifica di Teatro Nazionale. Ha collaborato con Radio 3 e con i teatri San Carlo, La Fenice, l'Arena di Verona e il Massimo di Palermo. Prima di essere scelto dal Cda (non al completo) della Fondazione Teatri di Roma, era stato incaricato della direzione del Teatro Stabile di Catania, dove è arrivato nel 2022.

Il "blitz" nel weekend per nominarlo

Il nome di De Fusco è stato scelto tra 42 candidati, ma la sua nomina ha suscitato la veemente protesta di tutto il centrosinistra romano e non. Da Miguel Gotor a Roberto Gualtieri, da Nicola Zingaretti a Elly Schlein e Daniele Leodori, tutti si sono scagliati contro le modalità scelte da due dei membri del consiglio d'amministrazione, cioè ministero della Cultura e Regione Lazio, per "imporre" un loro nome. La riunione dalla quale è uscito l'ok al regista partenopeo, infatti, si è svolta nella mattinata di sabato 20 gennaio, senza che il presidente Francesco Siciliano e la rappresentante di Roma Capitale, Natalia Di Iorio, fossero presenti.

L'amicizia con Gianni Letta

A chi lo accusa di essere di destra, De Fusco ha risposto così sulle pagine del dorso catanese del quotidiano La Sicilia: "Sfido chiunque ad avermi visto ad una riunione di partito - le parole del regista -. Mi si accredita un'amicizia con Gianni Letta, ne sono onorato. E' una persona trasversale, vicina a chi fa questo mestiere". Sul presunto "blitz" che lo ha visto uscire vincitore nel balletto delle nomine, sottolinea che "non sono un giurista, ma la riunione a quanto pare era legale in quanto prosecuzione di quella del lunedì precedente. In 25 anni di teatri stabili ho imparato che la regolarità delle sedute è garantita dalla presenza del collegio dei revisori dei conti, che c'era e l'ha ritenuta legittima".

Cos'è la Fondazione Teatro di Roma

La Fondazione Teatri di Roma è stata costituita ufficialmente a maggio 2023, ma già a fine dicembre 2022 i soci avevano deliberato il cambio di modello giuridico per garantire maggiore stabilità finanziaria. La Fondazione gestisce il teatro India, il Torlonia, l'Argentina e prossimamente il Valle, una volta terminati i lavori di ristrutturazione annunciati nel 2021, partiti a marzo 2023 e la cui conclusione è prevista entro la fine del 2024, con inizio della programmazione all'alba del 2025. La Fondazione viene finanziata per circa il 60% dal Campidoglio, che ogni anno mette a bilancio 6 milioni di euro per garantirne l'attività.

