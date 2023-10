Lombardo: "Lagalla stretto tra i fuochi dei partiti, la Dc storia conclusa"

"Il sindaco di Palermo è messo tra due fuochi: è al centro di una lotta all'ultimo sangue tra grandi partiti che pretendono una poltrona in più o in meno e che cercano di soffocarlo perché non ha la copertura nazionale e perché non ha le spalle coperte. A queste persone che non hanno le spalle coperte noi diamo una mano e cerchiamo di aiutarli a governare al meglio". Così il leader Mpa, Raffaele Lombardo, secondo quanto riporta l'agenzia Dire, alla convention autonomista di Palermo, in riferimento alle trattative per il rimpasto portate avanti da Roberto Lagalla per quanto riguarda la sua giunta comunale.

Rimpasto che è ancora in fase di stallo anche perché oggi per motivi familiari il sindaco Lagalla ha dovuto rinviare il previsto incontro con Fratelli d'Italia.

Alla convention Mpa, in chiave Europee, era presente anche l'ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè. Giunto all'hotel Astoria Palace di Palermo, dove si è tenuto l'incontro, si è seduto in prima fila ad ascoltare l'intervento di Lombardo. Tra i presenti anche l'assessore all'Energia Roberto Di Mauro, espressione degli autonomisti nella Giunta regionale.

"Raffaele Lombardo dimostra di essere una persona seria, sono contento che mi abbia invitato e l'ho ascoltato con molto interesse. Non andrei mai in un movimento per l'autonomia, però devo dire che qualche stimolo me l'ha dato, condivido molte cose", ha detto Miccichè, secondo quanto scrive l'Ansa.

"Oggi i partiti nazionali in Sicilia - ha aggiunto l'ex presidente dell'Ars - sono realmente imbarazzanti. A livello nazionale litigano per la spartizione dei dirigenti, fregandosene di capacità e competenze. Ci sono enti che vengono distrutti per il solo fatto che il presidente o il direttore non sono servili a chi governa la Regione. Situazione oggettivamente bruttissima, i partiti nazionali non possono fare finta di nulla". E ancora: "Lombardo mi ha dato uno stimolo per la costruzione di un altro movimento che possa in qualche modo affiancarlo e possa evitare questa situazione di stallo dipendente da dinamiche dei partiti nazionali".

La polemica Lombardo-Dc

C'è spazio anche per uno scontro dialettico a distanza fra Lombardo e la Dc di Totò Cuffaro. "Nel '92-'93 la mia area politica faceva capo in Sicilia a tre uomini che si chiamavano Calogero Mannino, Sergio Mattarella e Rino Nicolosi: tre grandi politici. Io ero più legato al primo, il secondo è oggi uno stimatissimo presidente della Repubblica e il terzo fu un grande presidente della Regione Siciliana. Quella era la Democrazia cristiana: ora io mi posso anche chiamare Organizzazione delle nazioni unite ma farei ridere. Quella fase storica si è conclusa", ha detto Lombardo.

Non si è fatta attendere la risposta di Stefano Cirillo, segretario regionale della Dc. "Condivido con Raffaele Lombardo che la fase storica della Democrazia Cristiana, a cui fa riferimento, è certamente finita, così come purtroppo è passata la fase storica di entusiasmo dell'Autonomia. che anch’io ho vissuto. Oggi i partiti politici sono essenze poco profumate e meno appetibili che in passato", ha dichiarato Cirillo in una lunga nota.

"Oggi la Democrazia Cristiana - ha aggiunto Cirillo - è un modello giovane di politica, fatta tra la gente e al servizio di chi ha bisogno, ed è alla ricerca di soluzioni utili per tutti. Ma è soprattutto un’ideologia di cui molti sentivano la mancanza. Sembra poco, rispetto ai fasti a cui fa riferimento Lombardo, e certamente l'Organizzazione delle nazioni unite ci guarda con compassione, ma è tantissimo, soprattutto, in una società priva di tanti servizi e povera per mancanza di opportunità e di lavoro, in una società che forse ha anche perso il suo lato umano".

"Ovviamente, caro Lombardo condividendo il Tuo desiderio di far parte del Partito Popolare Europeo,so che non è detto che la Democrazia Cristiana possa riuscire in questa difficile sfida, ma l’impegno c’è tutto ed è fatto, come uso dire a tutti, con colori giovani, puliti e trasparenti", ha concluso Cirillo.