Lo Sardo (Quinta circoscrizione): "Utilizziamo le fototrappole contro l'abbandono dei rifiuti ingombranti"

Il Consiglio della V Circoscrizione ha approvato una mia mozione che prevede l'utilizzo delle fototrappole. L'atto deliberativo, partendo dal presupposto che alcune zone e strade della V Circoscrizione sono diventate vere e proprie discariche abusive all'aperto suscitando il disappunto e il malessere di molti cittadini e che gli sforzi della Polizia Municipale non risultano sufficienti ad arginare questa censurabile pratica dell'abbandono dei rifiuti propone l'acquisto delle fototrappole che costano molto meno rispetto alle telecamere ma nello stesso tempo scattano foto nitide anche al buio consentendo quindi di individuare chi commette infrazioni, atti vandalici e danneggiamenti vari. Le fototrappole sono progettate per l'uso all'aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di essere umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video.