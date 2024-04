Europee, il Pd svela le carte: Schlein capolista nelle collegio delle Isole

Manca ancora un candidato ma il Partito democratico ha la sua lista per le Europee e nel collegio delle Isole la capolista sarà il segretario Elly Schlein. A darne notizia è Anthony Barbagallo, segretario del Pd in Sicilia. "Poco fa la direzione nazionale ha approvato le liste per le elezioni europee e in particolare quella del collegio delle Isole con la nostra segretaria Elly Schlein come capolista e le candidature di Antonio Nicita, Lidia Tilotta, Pietro Bartolo e Peppino Lupo. Nelle prossime ore, d'accordo con la segreteria nazionale, definiremo l'ulteriore candidatura di una donna per definire la proposta politica del partito siciliano".

Che i vertici del partito avrebbero convinto Schlein a candidarsi era cosa praticamente certa, quasi come lo erano le candidature di Bartolo e Lupo. Il nome di Nicita ha iniziato a girare nelle ultime settimane e alla fine ci sarà anche lui a correre per un posto a Bruxelles. L'unica "sorpresa", anche rispetto a quanto anticipato da Dossier, è Lidia Tilotta. Un'ipotesi ventilata ma che sembrava non trovare conferme. Era invece pressoché sicura la presenza in lista di Giuseppe Lupo, assolto recentemente dall'accusa di corruzione (nell'ambito di una vicenda legata a presunte irregolarità nella gestione dei beni confiscati), costretto a rinunciare alla ricandidatura all'Ars e ora in cerca di un parziale risarcimento per la scelta imposta dal partito.

Il Partito democratico ha inizio mese aveva perso tra i possibili competitor sia l'ex sindaco Leoluca Orlando, che ha rotto con il partito ufficializzando insieme ad Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni la sua candidatura con l'Alleanza Verdi Sinistra come capolista per le Isole. Lo stesso percorso lo ha seguito il suo fedelissimo nonché ex assessore comunale, Fabio Giambrone, che ha rotto con i dem passando anche lui tra le fila di Avs.