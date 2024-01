Palermo come Bologna, la mozione in prima circoscrizione: "In città limite di velocità a 30 chilometri all'ora"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La prima circoscrizione ha approvato a maggioranza una mozione, presentata dalla consigliera Tiziana Calabrese (Pd), per indurre l'amministrazione comunale a portare in città il limite di velocità da 50 a 30 chilomentri all'ora, così come deciso a Bologna.

"Il limite di velocità a 30 chilometri all'ora - spiega Calabrese - punta a ridurre gli incidenti e conseguentemente i morti sulle strade, ma anche a diminuire l'inquinamento acustico e atmosferico. E' un dato di fatto che a 50 chilometri all'ora l'impatto con un ciclista o un pedone può essere fatale. 'Palermo30' è in linea con le richieste del Parlamento Europeo e con i percorsi intrapresi in tal senso da molte città italiane ed europee".