“Liberty, un'opportunità per Palermo e per la Sicilia”, venerdì convegno all'Ars

Si accendono all'Ars i riflettori sul Liberty siciliano. Venerdì 16 giugno alle 10 è in programma, presso la Sala gialla di Palazzo dei Normanni, il convegno: “Liberty, un'opportunità per Palermo e per la Sicilia". Alla manifestazione, a cura della commissione biblioteca dell'Ars, interverranno il vicepresidente dell'Ars Nuccio Di Paola, la presidente della Commissione Biblioteca Roberta Schillaci, l'assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, la soprintendente ai Beni culturali di Palermo Selima Giuliano, gli storicì dell'arte e docenti dell'università di Palermo Ettore Sessa e Cristina Costanzo, la dirigente del Centro Catalogo regionale Laura Cappugi, la docente e conservatrice dell'archivio Basile Eleonora Marrone Basile, la presidente della Fondazione “Le vie dei Tesori” Laura Anello e la docente e curatrice dell'Archivio Florio Daniela Brignone, Modererà il dibattito la giornalista Paola Pottino.

Nel corso della kermesse sarà presentato il libro “Ernesto Basile, Atlante delle opere palermitane” dell'architetto e storico dell'arte Danilo Maniscalco. Verrà anche illustrato il disegno di legge presentato all'Ars “Norme per la valorizzazione e la fruizione di tutti i siti del patrimonio regionale del Liberty siciliano", a prima firma della deputata M5S Roberta Schillaci.

“Il convegno - dice Roberta Schillaci - mira ad accendere i riflettori sul Liberty siciliano e sulle sue opportunità per la città d Palermo e per l'intera Sicilia, come previsto dal ddl che ho depositato, che punta a creare un percorso liberty grazie a una sinergia tra i siti pubblici e privati presenti nel territorio isolano, cercando di rendere fruibili anche i tanti beni mobili delle collezioni private. Il ddl intende essere un punto di partenza per aprire un dibattito tra gli attori istituzionali pubblici e privati in campo per capire come strutturare questo percorso e arrivare alla sua istituzionalizzazione sul modello di quanto avviene col percorso del Gaudì a Barcellona. Palermo in questo senso è ben strutturata grazie alla tantissime testimonianze liberty che può contare e che hanno fatto aderire la nostra città al Rann ("Reseau art Nouveau Network") rientrante negli itinerari culturali del Consiglio d'Europa“.

Tra gli obiettivi del ddl c'è anche l'idea di inglobare nel percorso l'ex area di villa Deliella a piazza Croci a Palermo per realizzare un "giardino della memoria" che ricordi l'ingloriosa stagione del "sacco di Palermo", durante la quale la città venne sfregiata con la demolizione di parecchi edifici liberty.