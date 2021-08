Libertas, Giacchino Gaglio è il nuovo segretario provinciale dell'area metropolitana di Palermo-Ovest

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Gioacchino Gaglio, ex dirigente del Movimento per le Autonomie (MPA), 47 anni, infermiere, professionista sanitario, direttore sportivo del Partinico Calcio, è il nuovo segretario provinciale dell’Area metropolitana di Palermo-Ovest inoltre ad “Interim” fa parte del Direttivo Regione Sicilia del Movimento Politico Libertas.

Il segretario Nazionale Giovanni Gallina non nasconde l’entusiasmo di questa nomina, sia per la figura storica e il prestigio che rappresenta Gioacchino sia perché era importante dare un segnale forte nell’area metropolitana di Palermo, centro della vita politica. "Giacchino – continua Gallina – quale persona preparata, elegante con un ricco know-how e un profilo storico di tutto rispetto , rappresenta un tassello fondamentale per portare Libertas ad essere protagonista alle prossime elezioni comunali , regionali e nazionali. Il nuovo segretario e’ già a lavoro ha incontrato diverse personalità , consiglieri, assessori comunali , professionisti e cittadini per formare i direttivi che guideranno il Partito sul territorio. Stiamo continuando a crescere con entusiasmo, tanti professionisti si stanno mettendo in gioco per la difesa del proprio territorio, con la voglia di trasmettere i valori moderati e civici . Il nostro impegno è quello di essere presenti nel territorio e più vicini ai cittadini . C’è tanta voglia di un partito civico - conclude il Segretario Nazionale - che sappia rappresentare al meglio una nuova piattaforma politica che rappresenti la nuova casa dei Moderati".