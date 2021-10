Libertas si allarga in Sicilia, Gallina: Marino titolare del dipartimento turismo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il movimento politico Libertas – dice il segretario Gallina – cresce ogni giorno di più, viste le continue richieste di adesione di gente di altissimo spessore professionale, politico ed umano”. Rosario Marino, cinquantenne proveniente da una famiglia operaia, ha conseguito il Diploma Tecnico Elettronico, sposato con prole. Svolge con impegno e assiduità dal 2008 attività sindacale ricoprendo il ruolo di responsabile turismo nella provincia di Palermo, seguendo anche alcune aziende del commercio e dei servizi, nonché da alcuni mesi svolge pure attività di patronato. Persona integerrima con sani principi morali ed etici molto disponibile, al servizio della difesa dei diritti dei lavoratori. E’ stato nominato Titolare del Dipartimento delle Regione Siciliana e del Direttivo del Direttivo della provincia di Palermo del movimento politico “Libertas”.

Su di lui è caduta la scelta del segretario nazionale, Giovanni Gallina e del presidente Antonio Fierro, che ne hanno riconosciuto le capacità politiche, certi che saprà dare un fattivo contributo al progetto di rinascita dei territori.Il segretario Nazionale Giovanni Gallina non nasconde l’entusiasmo di questa nomina, perché era importante dare un segnale forte di crescita del partito nel territorio regionale . "Rosario – continua Gallina – quale persona preparata, elegante con un ricco know-how, rappresenta un tassello fondamentale per portare Libertas ad essere protagonista alle prossime elezioni comunali , regionali e nazionali. Grato per la fiducia che gli è stata riconosciuta in sede di Direttivo Centrale, Rosario Marino dichiara pronto a spendersi “per portare avanti una politica al servizio dei miei concittadini” ed a lavorare per costruire un partito di centro, che rappresenti la nuova casa dei Moderati.