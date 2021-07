Corallo (Diventerà Bellissima) a Orlando: "Possibili acquazzoni in arrivo, si prendano giuste precauzioni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Esattamente un anno fa durante un fortissimo acquazzone estivo e soprattutto a causa della quasi inesistente programmazione della manutenzione delle caditoie cittadine oltre che da un sistema fognario obsoleto (i fondi della programmazione europea potevano essere utilizzati in tal senso invece di destinarli alla realizzazione del tram che ha appesantito il traffico cittadino e notevolmente aggravato il già non roseo bilancio Amat), si è rischiata una tragica pagina di cronaca cittadina.

Carissimo Sindaco vorrei metterla al corrente che nei prossimi giorni a Palermo potrebbero verificarsi degli eventi piovosi seppur di minore intensità rispetto allo scorso anno che rischiano di creare quantomeno i soliti disagi a cui purtroppo siamo ormai abituati. Ho fatto un giro nelle strade "sensibili" ad essere allagate, Mondello, via Messina Marine, viale Regione Siciliana e sottopasso via Juvara. Lei le conosce bene o almeno dovrebbe dopo tutto amministra ed ha amministrato questa città da tanti lustri. Mi auguro ottemperi (almeno questa volta) alle prerogative tipiche di un Sindaco e adotti gli adempimenti necessari per evitare inutili rischi o quantomeno limitare i disagi.

Bartolo Corallo, coordinamento Diventerà Bellissima Palermo (Responsabile Ambiente, verde e decoro urbano)