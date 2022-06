VIDEO | Dall'Orlando bersagliere a quello musulmano: in una clip gli ultimi 10 anni del "sinnacollá"

Due sindacature consecutive - 5 in tutto - nel segno dell'accoglienza, della lotta per la legalità, dei diritti della comunità Lgbt e della "città di respiro internazionale". Sotto la sua egida, Palermo è stata nominata capitale della cultura e dello sport. Ma non sono mancate le emergenze (rifiuti e Rotoli) e le contestazioni: "Dottorollà, lei è un curn..."