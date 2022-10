Parlamento mondiale dei sindaci, Leoluca Orlando nominato membro onorario

L'ex sindaco Leoluca Orlando è stato nominato membro onorario del Parlamento mondiale dei sindaci. Così ha deciso il Global Parliament of majors, organismo internazionale che riunisce i primi cittadini delle più importanti città del mondo.

Il riconoscimento, si legge in una nota, è stato assegnato ad Orlando per il "consistente e fattivo supporto al Parlamento mondiale e il meritorio servizio attraverso significative e importanti partecipazioni alle attività e alle responsabilità dell'associazione".

Nel 2016 Orlando è stato uno dei membri fondatori del Global Parliament of majors. Dal 2017 è membro del comitato esecutivo. Nel corso di questi cinque anni, il Gpm ha premiato come membri onorari gli ex sindaci Jozias van Aartsen (L'Aia, Olanda), Grace Mary Mugasa (Hoima, Uganda), Ed Johnson (Asbury Park, Usa), Daniel Termont (Ghent, Belgio), Patricia de Lille (Cape Town, Sud Africa), Roshaan Wolusmal (Kandahar, Afghanistan).