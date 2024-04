Europee, Leoluca Orlando ufficializza la sua candidatura con Avs e rompe col Pd: "Non rinnoverò la tessera"

Leoluca Orlando ufficializza la sua candidatura alle Europee con Avs (Alleanza Verdi Sinistra) e rompe con il Partito democratico. "Ho inviato proprio oggi una mail ad Elly Schlein e a Stefano Bonaccini nella quale comunico che non mi iscriverò nel 2024 nel Pd perché considero finita la mia adesione al partito. Essendo stato iscritto l'anno passato mi sembrava doveroso informare che non rinnoverò la tessera", ha detto l'ex sindaco nel corso di una conferenza stampa a Roma assieme ai due portavoce di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Orlando sarà capolista nella circoscrizione Isole.

La ricaduta a livello locale della scelta di Orlando è l'uscita di Fabio Giambrone, suo storico braccio destro, dal gruppo del Pd in Consiglio comunale. "Con lui anche altri nel resto della Sicilia, il mio però non è un invito a lasciare il partito", ha aggiunto il Professore, che ha contestato al Pd di aver emarginato la sua esperienza politica. "Registro che attualmente il momento politico del Pd lo porta a essere poco disponibile a dare continuità alla nostra esperienza, alla nostra storia in coerenza con Dosseti, Langher, Vendola e Moro".

Così Orlando, che ieri aveva annunciato la fuoriuscita dal Pd con un messaggio WhatsApp ai suoi fedelissimi: "Il Pd (anche con la segreteria di Elly Schlein), è sempre più una alleanza di scopo, correnti per conservazione di posizioni di potere". Secondo l'ex primo cittadino, che ha preso la tessera dei democratici nel luglio del 2021, il Pd dovrebbe essere "storie diverse per un progetto politico comune" e invece "si è ridotto ad essere 'circolo di capi corrente per posizioni di potere' secondo logiche di soffocante appartenenza".

Nelle liste di Avs saranno candidati altri due ex sindaci - Mimmo Lucano e Ignazio Marino - oltre a Orlando, che ha tenuto a precisare: "La mia non è una candidatura elettorale, ma per costruire un percorso politico utile a chi crede in una alternativa alla destra sovranista. Un progetto di servizio per le forze di opposizione che pensano troppo spesso a dividersi e a fare polemiche più che costruire un fronte unitario alternativo alla destra".

Durissimi gli attacchi all'esecutivo e alle destre sovraniste europee. "La cultura fascista del governo è scontata, quello che preoccupa sono le scelte fasciste del governo, un pericolo per la democrazia e per il Paese. E' questa la ragione per cui insieme si può fare un grande lavoro per costruire un futuro diverso e migliore partendo da un'Europa libera dalla paura. L'Unione Europea, come grande istituzione democratica, rischia di cadere preda di una destra sovranista e intollerante. Sono convinto, pertanto, che esista la possibilità e sia necessario costruire un percorso politico utile, una vera alternativa alla destra sovranista. Abbiamo tutti il dovere di spendere le nostre energie per essere coerenti con le nostre storie. In coerenza con Alexander Langer, che mi accompagnò al Parlamento Europeo, e con il rapporto che ho con Nichi Vendola, mi sento in un percorso tra compagni di viaggio".

Tra gli obiettivi dell'ex sindaco di Palermo, quello di portare in Europa la cultura dell'accoglienza, suo cavallo di battaglia degli ultimi anni da sindaco: "La crisi che sta attraversando il Mediterraneo - ha concluso - richiede un'azione forte in difesa della giustizia ambientale e sociale. Il nostro futuro dipende dalla capacità di valorizzare le risorse dei migranti, garantendo al contempo la legalità e i diritti umani, per costruire un'Europa e un Mediterraneo sostenibili e liberi dalla paura. Perché la libertà dalla paura costruisce pace, in coerenza con la difesa forte della nostra Costituzione, come indicato da don Giuseppe Dossetti".

Ieri Orlando era finito nel mirino del Pd, che lo ha accusato di "candidatite", oggi la replica affidata a Bonelli: "La 'candidatite' ce l'hanno in tanti ma non può venire solo quando uno non si candida nel tuo partito".