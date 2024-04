Il manifesto di Orlando: "Serve un'Europa dei popoli, la questione morale non si può delegare ai magistrati"

I migranti, la lotta alle disuguaglianze, la centralità del Mediterraneo, la questione morale. Sono alcuni dei temi toccati da Leoluca Orlando, che oggi allo Stand Florio ha lanciato la sua candidatura alle elezioni Europee. L'ex sindaco, già parlamentare europeo nel gruppo dei Verdi, ha sfoderato i suoi cavalli di battaglia per fare breccia nel suo storico elettorato - quello che lo ha eletto sindaco per cinque volte - e per trainare la lista di Alleanza Verdi Sinistra (Avs), che punta a superare il 4% per centrare l'obiettivo elettorale.

"L'Europa dei popoli passa dall'accoglienza"

Quello di Orlando è un vero e proprio manifesto, che parte dall'esperienza vissuta da primo cittadino. "Vorrei proseguire - ha detto - il percorso che ha visto trasformare la città di Palermo da capitale della mafia a simbolo di pace e accoglienza, nonché di riconoscimento dei diritti dei diversi. Palermo, così come altre comunità in Sicilia e Sardegna, rappresenta un esempio di come si possa superare un passato difficile e costruire un futuro che unisca le diversità in una visione comune, contribuendo a una dimensione internazionale di pace e collaborazione. Anche quando ero sindaco ho promosso l'idea che il Mediterraneo e città come Palermo possano fungere da ponti tra diverse culture e continenti, favorendo un ambiente di multiculturalità e accoglienza. Questo è stato riconosciuto nella Carta di Palermo del 2015, che ha proclamato la mobilità umana come un diritto inalienabile, sottolineando l'importanza di accogliere e integrare migranti e rifugiati nei tessuti sociali delle comunità ospitanti. Affermare 'l'Europa dei popoli' significa riconoscere e valorizzare la diversità linguistica, culturale e storica degli abitanti dei vari Stati membri. Dobbiamo liberarci dalla paura, dei palestinesi ad esempio, vittime di un genocidio, così come dei migranti".

"Nel Mediterraneo si sta consumando un genocidio"

Per Orlando la sfida del prossimo Parlamento europeo dovrà essere "la centralità del Mediterraneo: luogo di mobilità e chiusure, di dialogo e conflitti, siccità e alluvioni. Sicilia e Sardegna dovranno essere protagoniste e non vittime di isolamento, emarginazione e sottosviluppo. Il Mediterraneo - ha proseguito l'ex sindaco - rappresenta solamente l'1% della superficie marittima globale ma è attraversato dal 20% del commercio mondiale e delle telecomunicazioni. Negli ultimi dieci anni, ha visto il passaggio di oltre un milione di migranti e ha registrato oltre 28 mila morti quelli accertati e tantissimi che non saranno mai accettati. Al confine tra gli Stati Uniti d’America e il Messico ogni anno passano due milione di persone e si registrano 500 morti ci rendiamo conto quale sia il genocidio che si sta consumando nel Mediterraneo. Il Parlamento europeo dovrà quindi confrontarsi con le complessità e le contraddizioni del contesto mediterraneo, promuovendo attivamente la pace e il rispetto dei diritti umani. Questo include la necessità di affrontare questioni urgenti come il cambiamento climatico e i suoi impatti devastanti su agricoltori e migranti, oltre che sulla salute e il benessere generale delle popolazioni. Inoltre, sarà fondamentale mettere un freno alla corsa agli armamenti e offrire un forte sostegno alla cooperazione internazionale".

"La questione morale non si può delegare ai magistrati"

“La questione morale è una precondizione della politica non può essere affidata soltanto alla magistratura. Non si può delegare alla magistratura la selezione della classe dirigente e le forze politiche dovrebbero a prescindere dalle azioni giudiziarie fare una selezione in base a principi etici di disciplina e di onore come dice la Costituzione. Io credo che sia fondamentale prendere atto dei fatti che sono emersi, sulla base di questi evidentemente essere conseguenti, invece troppo spesso ci si affida alla giustizia e si attende con fiducia la recita del processo che è un modo ipocrita per evitare la questione morale".

Draghi? "Deve prevalere l’anima politica"

“La nomina di Mario Draghi a presidente della Commissione sarà un tema di discussione a partire dalle prossime elezioni parlamentari e tutto molto dipenderà da quale tipo di maggioranza potrà costituirsi al parlamento. Draghi è un’espressione tecnica mi chiedo quanto di politica ci sarà nel suo impegno. Se saprà svolgere in maniera politica quanto egregiamente svolto in maniera tecnica potrà essere un ottimo presidente della Commissione. Ma l’anima politica deve prevalere sull’efficiente struttura burocratica. L’auspicio è che lui possa essere in sintonia e rappresentare un’alternativa a questa destra sovranista e intollerante e possa in qualche modo evitare che questa efficiente struttura burocratica diventi un motivo di conferme diseguaglianze che penalizzano la Sicilia, la Sardegna dall’intero mezzogiorno d’Italia", ha concluso.